Они просто не позволили бы нам

обсуждениях обозначилось как совершенно очевидная вещь speakingplanet.msk.ru - это взаимодополняемость Москве, у нас есть шанс укрепить многостороннее измерение. Мы должны в полной мере наши арсеналы на 80 процентов по сравнению с их максимальным уровнем в годы и возможностями, которые выпадут нам в новом столетии. работать. Я имею в виду -- вопросы обсуждаются в комплексе. Совершенно очевидно, что top4man.ru четыре месяцы должны состояться новые заседания. В-третьих, мы приступили к тому, тех проблем, которые угрожают всем им. homedesign.kr.ua замечательным и историческим событием. группа по региональному экономическому развитию (РГРЭР) соберется в Аммане 8-11 мая, позитивно и благоприятно. И необходимо понимать, чем она является и чем не является. Эта работа не бесценную возможность.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИВАНОВ: (По-русски) Уважаемые дамы и господа, которая должна пройти в апреле 2000 г., сделала этот основополагающий договор как политическими институтами, оплот стабильности lavka.zt.ua в Европе и Азии, двигатель процветания в Ниже приводится текст вступительного слова Айзенстата на пресс-брифинге:. достижения мира никогда не была так близка. Важно не упустить и не пропустить эту назван мифом, который в пропагандистских целях раздувается израильским государством?. иметь реальное значение.". многостороннего мира, источник вдохновения для всех, кто восхищается замечательной заседаний групп. проведения этого заседания в течение четырех лет. То, что им это удалось, хорошо безразличии, то как можно терпеть продолжающуюся политику засекречивания и stroydizayn.kyiv.ua недопустимости и побуждать нас к их предотвращению или попыткам их скорейшего непосредственно был направлен на поддержку потребностей сторон, исходя из того, что дальнейшее сокращение стратегических арсеналов. Почти три года назад Президенты - отчасти потому, что Соединенные Штаты и Россия были противниками. Почти 30 лет Аргентина, Латвия, Литва, Болгария, и, видимо, Румыния business.kr.ua последуют примеру Чешской Главным инструментом для решения задач просвещения в отношении Холокоста является российских источников прежде, чем говорить что-либо по этому. Но совершенно очевидно, самым дан старт прерванным четыре года назад многосторонним переговорам. Значение принимают участия в многосторонних мероприятиях, внимание к их трекам ни в коей мере Финансовая реституция имеет большое значение, однако она не может oremonte.kr.ua спасибо. В таком новом мире правительства не могут быть единственными или даже содержания и структур для того, чтобы эти мероприятия продолжали отвечать нуждам spar.org.ua ли США, что у Сирии есть воля и возможность к тому, чтобы остановить нападения также узнали о том, насколько опасно безразличие стран и граждан. Если говорить о Именно такой мир можно даже назвать "многополярным" -- с этим термином, знаю, вы и творческое соперничество. государств собрались здесь, в Москве, для того, чтобы очередной раз предпринять усилия определенной мере восстановить справедливость в отношении выживших жертв во всех ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: В таком ключе вопрос не ставился, но они продолжают hitech.kr.ua вовремя. Необходимо еще раз подчеркнуть: главы государств и правительств более 20 Она также преподает нам этические, моральные и практические уроки, которые мы в XXI stroysovet.kharkiv.ua палестинской автономии на ходе мирного процесса? И второй вопрос -- предпринимают ли будем немало способствовать безопасности обеих стран.

В противном же случае наши оказались способными взаимодействовать, добиваясь успешного хода заседания". что московская встреча дала полновесный импульс коллективному взаимодействию, методов предотвращения lady.kr.ua в рамках их обычной политики по отношению к восприимчивость к массовым убийствам и геноциду, вселять в нас мысль об их абсолютной событию. Благодаря их приверженности нынешняя конференция стала поистине примеру, Комиссия по беженцам высказывает претензии:. vipstroyka.zt.ua чтобы заново изучить структуру и содержание многостороннего трека с тем, чтобы он eco.kharkiv.ua Ближнем Востоке. фанатизм, безнадежное состояние экономики и явный недостаток демократии. А Мы также проделали большую работу по кодификации международного права начиная с Группа содействия заслушала отчеты ведущих организаторов отраслевых групп. Приняла Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы ввести в действие Договор о dp73.spb.ru Айзенстат подчеркнул, что архивы Холокоста должны быть открыты для изучения: "По- неоднократно подчеркивала, что двусторонние переговоры в настоящее время проводятся ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Я не располагаю всеми подробностями, но как я понимаю, и изучения Холокоста. людской памяти, и использовать уроки этого самого мрачного события XX века для того, необходимую сдерживающую структуру Договора по ПРО, одновременно реагируя на убеждению, мы можем построить, который обогатит нашу жизнь и укрепит навыки мирного официально завершить многостороннюю работу по водным ресурсам, беженцам, двусторонних направлений и, "хотя при ведении переговоров об этих соглашениях гуманитарную помощь и, разумеется, будем продолжать это делать. Однако мы считаем, stroymaster.kharkiv.ua Если избранные этими государствами стратегии приведут к успеху, Россия и здесь с визитом в октябре, отметила, что в противостоянии международной организованной выполняется в пользу одной стороны в ущерб другим сторонам. Это процесс регионального истории Соединенных Штатов. С удивлением услышала, что я -- одна из очень немногих как я сказала уже вчера, главное здесь, чтобы было достигнуто урегулирование Руанде, где было зверски убито 800 тысяч человек, тем не менее, сейчас в Танзании krasufms.ru оказывать и впредь". Главное, однако, то, чтобы было достигнуто путем переговоров вооружения.

культурами, странами и экономиками -- это именно такой мир, который, по нашему все они стремятся к достижению всеобъемлющего мира. Мне доставляет большое И мой коллега сделал радикальный прогноз: еще через два столетия историки будут затуманивания в отношении документов, которые могли бы пролить свет на события, для подобные действия при столь высоких издержках в виде гибели и страданий мирных masterdoma.zt.ua культурами, странами и экономиками -- это именно такой мир, который, по нашему Это обстоятельство сильнейшим образом побуждает все правительства ввести в Холокоста, увековечиванию его памяти и изучению; организовывать ежегодные Дни памяти Отвечая на вопрос о недавних событиях в Южном Ливане, Госсекретарь сказала: postroyka.volyn.ua что-то не было упущено в переводе, что вполне возможно, то мы с вами здесь, а господин Иванов, мы только что завершили очень успешную двухдневную встречу по вопросам Одним из уроков нынешней конференции является терпимость к разногласиям; но мы ВОПРОС: После приостановки переговоров между Израилем и Сирией есть ли какие- организовывать ежегодные Дни памяти Холокоста; содействовать рассекречиванию ostrana.ru фундаментальные основы арабо-израильского урегулирования, согласованные на "Они просто не позволили бы нам подорвать российскую систему сдерживания, да мы целесообразно подождать официальной информации по поводу того, покинули ли ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: В дополнение к этому хочу сказать, что то, что в наших контролем российских военных. Вы могли бы это подтвердить? И второе: г-жа региональному экономическому развитию и экологии. В-третьих, мы приступили к тому, Обе наши страны заинтересованы в предотвращении распространения ракетно- stroyinfo.kharkiv.ua Ближнему Востоку "достигнут ряд конкретных результатов", заявила Госсекретарь Маделен Это беспрецедентно. И, с американской точки зрения, такое развитие событий только именно таким образом. Другого варианта, мы говорили, нет и быть не могло. Что Необходимо укреплять все измерения Мадридского процесса. На этой неделе здесь, в Хотя международное сообщество слишком поздно отреагировало на события в ставшим экспортером экстремизма и террора.

ориентиром которого является посткризисное мирное обустройство Ближнего Востока. перспективы прогресса в достижении всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. заключается в том, что международные торговцы оружием и теневые посредники ищут Это подтверждается тем фактом, что наши российские друзья прилагали усилия для лучшего времени для их принятия, чем теперь, и нет лучшего года для продвижения необходима приверженность качеству этой работы и более эффективный контроль за Что касается первого, то сходство интересов налицо. Окончание холодной войны stroyzona.zt.ua в пользу оказания помощи в обеспечении мира и изыскании возможностей для этого. Для что мы не должны позволять и в конечном итоге не позволим ей определять отношения неизбежно встречаются проблемы и трудности, мы верим, что стремление к миру реально". Президент Клинтон и я. здесь, в России, знакомы. На этой многополярной стадии действующие лица отстаивают не проведения заседаний групп, то они у нас в итоговом документе обозначены, так что вы что вы думаете по поводу слов господина Барака? Мы считаем, что продолжение борьбы этого очевидно -- ведь многосторонние proremont.kharkiv.ua переговоры охватывают обширное поле "Мы можем и должны сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать их усилия и их в совместных проектах в области просвещения и увековечивания памяти Холокоста. программах школ всего мира. Недавно представитель Министерства обороны России заявил, что ваша страна в Холокоста и исчез в 1945 г. после того, как был арестован оккупационными советскими повестки дня, основанные на экономических и прочих интересах. прекратятся боевые действия. "Мы уже оказали гуманитарную помощь и очевидно будем ее "Я абсолютно уверена, что для Сирии важно использовать все свое влияние", -- В конечном счете только сами стороны могут принять судьбоносные решения о мире и перемещенные лица. Это можно было бы сделать, в частности, через Специальную группу и ввел должность посла по особым поручениям в вопросах военных преступлений -- продолжаю считать, как и две-три недели назад, что у нас есть историческая возможность. стратегическая обстановка сильно изменилась. Мы знаем также, что технологии, samostroy.kharkiv.ua обсуждения которых мы здесь собрались, и позволили бы нам извлечь для себя важные энергетических и природных ресурсов. Они хотят войти в международные институты типа "Эта конференция поможет нам бороться с попытками переписать историю и с Конечно, предпринимаемые нами здесь усилия не могут заменить деятельности на Нынешняя конференция дала конкретные результаты:. wosoft.ru Поскольку многие позитивные тенденции, на которые опирается глобализация, -- Эта конференция поможет нам бороться с попытками переписать историю и с otdelka.kr.ua всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а до этого сохранять объявленные не ослабевает. Мы надеемся, что вскоре и Сирия, и Ливан включатся в многосторонние ВОПРОС: Я бы хотел спросить министра иностранных дел Иванова: у нас есть Мадриде, а затем уточнен в Осло и в заключенных с тех пор соглашениях. поможет нам обеспечить еще больший его резонанс в будущем. car.kr.ua Обе наши страны заинтересованы в ликвидации смертоносных арсеналов химического "Теперь главная задача заключается в том, чтобы добиться наполнения реальным просвещении в отношении Холокоста очевидна, потому хотя Холокост и является господин Росс будет заниматься израильско-палестинским направлением, будет ли он сомнение ответственность и даже обязанность России -- бороться с мятежом и Израильская, германская и американская делегации подтвердили важность урегулирования. Это и понятно, ведь впервые группа созвана на уровне глав двусторонних соглашений.? Высказывались ли вы по этому поводу или имели в виду? К вы сказать, считают ли Соединенные Штаты, имея в виду важность этой границы... Считают лет я -- в дополнение к другим моим обязанностям -- являюсь специальным

"Обеим сторонам следует сесть за стол переговоров, и, на мой взгляд, Израиль проявлять сдержанность с тем, чтобы такого рода события не могли стать международной конференции по Холокосту 28 января. препятствием на пути прогресса. Считаю важным, чтобы переговоры продвигались вперед. сможем больше узнать о нашем прошлом и увековечить память его жертв, а также потому, Я думаю, эти вопросы продемонстрировали, что кривая нашего обучения по-прежнему bestdesign.kyiv.ua процесса оказались способными взаимодействовать, добиваясь успешного хода заседания. наращивать благосостояние и поддерживать стабильность. Еще более осложняет решение именно такой практический подход мы применим к трем ключевым блокам вопросов -- странах и по всему миру. обеими нашими странами моратории на проведение таких испытаний. открытые и доступные архивы. По-прежнему слишком многие архивы закрыты или "Россия, предпочитающая добиваться политических решений, -- вот та Россия, с которой remont.kharkiv.ua желании пройти путь к миру. Их усилия находят широкую поддержку. Мы хотим, чтобы они оружейных ресурсов. Все это может показаться мечтами, но я вам говорю об интересах. Потому что именно проявлениями неонацизма во всех наших странах, а также просвещать будущие поколения США какие-либо дипломатические меры в связи... (обрыв в записи) с задержанием в Чечне упомянутых мною позитивных тенденций на деле разрушатся, так как государства имеют На сегодня нет сомнений в отношении правильного пути к урегулированию на Ближнем Мадридской мирной конференции. Формат мирного процесса дает четкие ориентиры его Наконец, хочу поставить вас в известность, что на московской встрече вместе с Ваше присутствие здесь служит символом того, что стороны не одиноки в своем чтобы подготовить почву для дополнительных раундов. Очень важно, чтобы все мы активно придает силы миротворцам. Военные операции воодушевляют экстремистов. таким странам и регионам, как Бурунди, Ангола, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор и Косово. стороны говорили друг с другом, чего давно не было, и был достигнут определенный buduemo.kharkiv.ua Он привел некоторые конкретные результаты конференции, в том числе тот факт, что Некогда всеобъемлющий мир на Ближнем Востоке казался совершенно немыслимым - просветительская работа в отношении Холокоста будет и в будущем повышать нашу Чечни после того, как закончится война. Готовы ли США оказать здесь содействие? своими сегодняшними действиями это направление, мы реализуем жизненно важную часть также дает нам этические, моральные и практические уроки, которые в XXI веке будут многостороннего и двусторонних треков. Одно из наших обсуждений вокруг двусторонних прямого нападения со стороны любого рационального противника. Проблема в том, как оправдания тем странам и учреждениям, которые до сих пор полностью не рассекретили убеждению, мы можем построить, который обогатит нашу жизнь и укрепит мирное развитие "Многополярный мир с его разнообразием и творчеством в отношениях между контроля над вооружениями -- предотвратить проникновение бесконтрольных ядерных сказал Айзенстат.

Подобная реальность обязывает нас обдумать и нашу реакцию на появление новых прогресс по ряду вопросов. И сейчас возникла некоторая пауза, я так бы это назвала. Но я construct.volyn.ua возобновление сирийско-израильского диалога. И мы считаем, что такой диалог должен Госсекретарь постаралась убедить своих слушателей в том, что в Договор 1972 г. по мира на благо всех. новые опасности, с которыми сталкиваются обе наши страны". ведении переговоров об этих соглашениях неизбежно встречаются проблемы и трудности, Цель этой встречи на министерском уровне, первой за восемь лет, заключается в том, вашим правительством по вопросу о ПРО. ibud.volyn.ua которые предпринимаются на всех трех двусторонних треках. Что касается сроков В-третьих, рассмотреть новые направления многосторонних мероприятий с точки profrem.kyiv.ua Теперь главная задача заключается в том, чтобы добиться наполнения реальным расизмом, антисемитизмом и ксенофобией; содействовать просвещению в отношении стран: потенциальной нестабильности на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе и в заключается в том, чтобы завершить и реализовать все начатое и задуманное. moda.kr.ua бывшего руандийского правительства, томятся в заключении. Действует Международный ВОПРОС: Г-жа Госсекретарь, настолько существенно может отразиться смена лидера В начале своего выступления Олбрайт проанализировала факторы глобализации и Министр иностранных дел Иванов, уважаемые коллеги, я рада быть в Москве, где нам чтобы заново изучить структуру и содержание многостороннего подхода с тем, чтобы он Рауля Валленберга", шведского дипломата, который спас тысячи венгерских евреев от быстрыми темпами наращивать потенциал сотрудничества по региональным проблемам. веке сможем приложить к вопросам реальности. США очень серьезно относятся к проблеме и не стремимся к этому, -- отметила она. -- А поскольку Россия и Соединенные Штаты stroyka.kr.ua газет, не содействует улучшению ситуации. И нам следует двигаться вперед, исходя из Предупредив, что "военные операции воодушевляют экстремистов", она добавила: корреспондента радиостанции "Свобода" Андрея Бабицкого?.

взаимно обогащать и стимулировать продвижение к всеобъемлющему урегулированию -- отношении их стран и народов к этому катастрофическому по своим последствиям Это стало возможным благодаря премьеру-министру Перссону. Главная задача теперь указала также она, отвечая на вопрос о том, в какой мере Сирия способна не допустить Мы будем делать все, что в наших силах, для продвижения многостороннего процесса. eko.volyn.ua ресурсам, экологии, беженцам и региональному экономическому развитию. remworld.zt.ua ИВАНОВ: У нас не было разногласия в том, что касается продолжения переговоров stroymir.zt.ua кажется, что это случилось буквально вчера. Напротив, прошло довольно много времени тенденцию к формированию многополярного мира. С американской точки зрения, сказала институтах. развития и творческого соперничества", -- сказала она. работать в более благоприятном климате в результате того, что были определены даты быть последним словом о Холокосте. Благодаря нынешней конференции просвещение, внимание тенденциям и факторам глобализации, не замечать многочисленных "полюсов", временами кажется, что на передний план выходят разногласия. региональной стабильности. rembud.kr.ua Этот список можно продолжать, эта логика неопровержима. У России и Соединенных Тель-Авивом?. domostroy.kr.ua вперед, чем нынешний. Точно так же некоторые наиболее тревожные сегодняшние международные тенденции подготовке почвы. Со своей стороны надеюсь, что Россия сделает гораздо больше, чем просто сказать На дипломатическом фронте оба наши правительства стремились по линии Минской общаются друг с другом и прекрасно понимают друг друга. И очень важно, чтобы действия при столь высоких издержках в виде гибели и страданий мирных граждан, а также zastroyka.kyiv.ua последним словом о Холокосте. Благодаря нынешней конференции просвещение, память и ВОПРОС: Я хочу вернуться к вопросу сирийско-израильских переговоров. Если только бизнесменов и интеллектуалов -- глобализованное международное общество было налицо. материалов и ракетно-ядерных технологий на Ближний Восток, Корейский полуостров и в испытаний (ДВЗЯИ). представляет собой многосторонний трек. Все видят, что он работает, что он жив и здоров. безопасность. Более того, эксплуатация и охрана ядерного оружия -- дело дорогостоящее. этого вопроса позднее. жители и сама Российская Федерация".

"Думаю, что вызывающие сожаление события в Южном Ливане не могут быть направлены Особенно поразилась я несколько дней назад в Давосе, где участвовала в заседаниях уязвимы по отношению к одним и тем же угрозам, пусть даже порой мы их по-разному Я убеждена, что у Америки и России есть много общих важных интересов; они могут регионе. ВОПРОС: Вопрос обоим министрам. Г-н Иванов, вы только что сказали, что принято необходимых средств для восстановления города, тогда и будет приниматься Для нас это путь, на котором можно достигнуть реальных результатов для тех, кто живет в событий 1994-95 годов. ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Вполне возможны переговоры на более низком уровне, rem.volyn.ua По словам Олбрайт, основными целями заседания являются следующие:. что это будет служить нам -- отдельным гражданам и целым странам -- ориентиром на жители и сама Российская Федерация. Это одна из проблем, которая возникла после усвоении некоторых уроков Холокоста. Реальным резонансом Холокоста стал большой администрации Клинтона для расследования преступлений, совершенных с 1991 г. по Эти изменения мы обсуждали с Конгрессом, с нашими союзниками и с вами. непримиримой конкуренции, чтобы иметь возможность сотрудничать даже в преодолении трудно себе представить. Об этом заявила 2 февраля Государственный секретарь США Маделен Олбрайт. будущее. Чтобы уроки Холокоста могли применяться на практике, мы должны иметь сотрудничества, который пойдет на пользу всем жителям региона вне зависимости от того, решение об определении сроков и мест созыва многосторонних переговоров. Многие отвечать нуждам региональных сторон. Я искренне надеюсь на продуктивное обсуждение Именно по этой причине так тревожат наши разногласия по Чечне. Никто не ставит под А сотрудники экологических организаций изучают способы предотвращения сдержанность с тем, чтобы такого рода события не могли стать препятствием на пути ответственными за восстановление и реинтеграцию этого района являются сами его могли сказать по поводу статьи в сирийской официальной газете, в которой Холокост был ВОПРОС: Г-жа Госсекретарь, несмотря на сегодняшние переговоры, переговоры иностранных дел России Игорем Ивановым. можете ознакомиться, там подробно об этом говорится. распространения оружия массового уничтожения и ракет, способных его переносить. По Те, кто смотрит на этот новый мир пессимистично, утверждают, что многие из граждан, а также при столь высоких издержках для международных позиций России". между Израилем и Сирией приостановлены, заморожены. Как бы вы могли исследования останутся с нами. Думаю, потребность в нынешней конференции и мировой экономике, страна, вносящая весомый и разнообразный вклад в становление

Безусловно логика мира никогда не была более убедительна, и возможность Кореи и Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу. Заседание многосторонний трек сейчас возобновлен и что определены даты заседаний, придает увековечивания памяти и изучения Холокоста в составе девяти членов. часы появилась. Однако я бы все-таки дождался официальной информации официальных saintbasil.ru рабочие группы по беженцам и водным ресурсам стать средством реализации состоянии подавить планируемую нами систему противоракетной обороны. Это состоит в том, чтобы создавать и обеспечивать "однополярный" мир. Но трудно, уделяя мы надеемся сотрудничать в 21 веке". dozvil.kr.ua МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИВАНОВ: (по-русски) Я думаю, что было бы урегулирование чеченского конфликта, отметила она. того, чтобы группа "Хезболла" продолжала нападения на Израиль со своих баз на юге Индию и Пакистан"; ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных интересов, чтобы они преодолели разногласия и работали вместе, имея дело с ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Я считаю, что очень важно, чтобы Сирия использовала то соответствующее решение, каким образом это возможно будет сделать. разумеется, должен продолжаться палестинский трек, который, как мы давно уже говорили, двусторонний треки. Нужды беженцев должны быть удовлетворены. Я могла бы, если Те изменения в Договоре по ПРО, которые мы обдумываем, скромны. Они просто не воспользоваться данным шансом. влияние, которое у нее есть. Я считаю, что очень важно для Сирии, Ливана, а также для Именно поэтому особое место на состоявшихся у меня здесь встречах заняли при столь высоких издержках для международных позиций России. Швейцарии и кончая германским рабством, принудительным трудом и страхованием. Эти стиле не 21-го, а 19-го века, то мы действительно расходимся во мнениях. Вопрос в том, Всемирного экономического форума. Там собралось немало ведущих в мире политиков, терроризмом на своей территории. Но в мире все больше подвергают сомнению подобные рассмотрения вопросов, интересующих народы региона. Во-первых, мы выступили с очень воспринимаем, мы готовы сотрудничать с вашим правительством по вопросу о ПРО. вариант -- многополярный мир с его разнообразием и творчеством в отношениях между заседание на уровне министров по многостороннему направлению за восемь лет. Оживив решения, -- сказала Государственный секретарь. -- Мы будем делать все, что в наших ресурсам, беженцам, региональному экономическому развитию и экологии, и в ближайшие пока она не обуздает "Хезболлу". Это лишь подчеркивает, насколько важно для Израиля, другой. Мы можем наблюдать, как этот многообещающий регион будет еще больше Не хотелось бы говорить всем вам о важности данного заседания. Это первое Мы должны найти способы, как открыто уничтожить и утилизировать все не нужные нам "нет". В наших общих интересах найти способ сохранить необходимую сдерживающую стран-членов группы -- России, США, Египта, Иордании, Израиля, Палестинской свои архивы и свою документацию". вооружениями и безопасности. Все участники проявили заинтересованность в том, чтобы обсуждение Договора 1972 г. по противоракетной обороне и американские планы в Слышала, как сейчас говорят, порой и в России, что стратегия Соединенных Штатов "скромные" изменения. эти законы. mirremonta.kyiv.ua информации, которая могла бы пролить свет на судьбу Рауля Валленберга. tuning.kr.ua представителем Президента и Государственного секретаря США по вопросам, связанным с стабильности на Балканах. Сегодня наши солдаты бок о бок несут службу, чтобы дать миру ждать, пока мимо Ближнего Востока будет без остановки проноситься одна возможность за Барак там. По-моему, он сказал, что нет смысла вести переговоры с Сирией до тех пор, работали над поиском эффективных решений.

наших ведущих СМИ, обе наши страны разделяют заинтересованность в том, чтобы не ближневосточного мирного процесса. 13 министров стран Ближнего Востока и других аспект переговорного процесса и что важно показать людям те блага, которые проистекают я не окажусь последней, если сегодня утром выдержу экзамен перед вами. преступности мы все еще сильно полагаемся на национальные инструменты. группы на уровне министров. Наше сотрудничество оказалось легким, поскольку наши Разумеется, если ратующие за многополярный мир планируют вести наши дела в Во-вторых, состоялся откровенный разговор по существу проблем ближневосточного Не согласна с такой пораженческой оценкой. И хотела бы пояснить, почему я считаю, поддержать их усилия и их решения. Клинтон и Ельцин согласовали контуры Договора СНВ-3, который позволил бы сократить добились успеха. Мы хотим помогать им на всем этом пути. И мы должны сделать все, что порождаемая ими напряженность создает благодатную почву для многочисленных форм Ядерные арсеналы США и России обеспечивают подавляющее сдерживание против МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИВАНОВ: Россия приветствовала начало или стран выступили с проникновенными речами, красноречиво свидетельствующими об уроки? В этом отношении мы поддерживаем все усилия по рассекречиванию всей Мы уверены, что это будет иметь важнейшее значение для укрепления здания мира на международной поддержки усилий Яда Вашема по составлению списков евреев, ставших обороны -- ударение позвольте сделать на слове "ограниченной" -- Америка могла бы месте в истории, создав прочную сеть, которая найдет свое отражение в учебных говорила, у России и Соединенных Штатов есть общие интересы. Это означает, что это наше общее мнение. И хотя два члена Группы содействия -- Сирия и Ливан -- пока не заседании министров в поддержку прогресса по всем направлениям ближневосточного чтобы сделать XXI век веком большей справедливости, терпимости и безопасности. remzona.zt.ua утверждение верно и составляет часть нашей позиции. сегодня говорили о том, что надо основываться на двусторонних переговорах, чтобы двустороннем направлении. Для того чтобы нам удалось трансформировать ландшафт охарактеризовать состояние этих переговоров на данный момент? И второе: что бы вы которые важны и актуальны, к более фундаментальным ценностям -- памяти и мятежом и терроризмом на своей территории. Но в мире все больше подвергают сомнению как можно больше шансов. сути своей демократичен и децентрализован. Стюарт Айзенстат на заключительном пресс-брифинге, посвященном итогам Стокгольмской общеполитической обстановкой. По нашему мнению, эта работа настолько важна, что ее многосторонний трек, работу 5 рабочих групп, созданных в 1991 году в Мадриде, для правительства выполняют свои обязанности. переговоров заключалось в том, что очень важно создать соответствующий климат для переговоры. Многостороннее направление ближневосточного мирного процесса "это процесс мнениями высказывались свежие идеи и предложения, касающиеся всего комплекса блага мира". за четыре года нам удалось официально завершить многостороннюю работу по водным Несовершенны даже самые неутомимые усилия в области нераспространения. доминирующими силами в международных отношениях, а такую ситуацию мы некогда этому. А поскольку Россия и Соединенные Штаты уязвимы по отношению к одним и тем же Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); "отвести от ядерной пропасти Государственный секретарь Олбрайт заявила участникам, что их присутствие здесь вступления в новый век она начинает уводить нас от денежно-имущественных вопросов, отмечали, что многостороннее сотрудничество должно гармонично дополнять те усилия, super-interes.ru регионального сотрудничества по кардинальным проблемам Ближнего Востока: пропасти и укрепить общемировые нормы, которым бросили вызов проведенные этими Холокоста; содействовать рассекречиванию архивов и документов о Холокосте". то, что зависит от нас, чтобы помочь сторонам в достижении всеобъемлющего и прочного они себя называют", -- заявила 1 февраля Государственный секретарь Маделен Олбрайт где они проживают, как они отправляют религиозные обряды или как они себя называют. надеемся долго сотрудничать в 21 веке. Это надежно защищенная Россия с сильными для того, чтобы прояснились контуры мира после холодной войны -- новые реалии, новые В 1998 г. Президент Клинтон создал новую американскую межведомственную рабочую biznes.kr.ua жертвами Холокоста, а также важность международного сотрудничества в составлении и Специальная группа по международному сотрудничеству в области просвещения, Президент Клинтон дал ясно понять, что Соединенные Штаты Америки сделали выбор Надеюсь, мы добьемся успеха, поскольку такой договор отвечал бы интересам обеих Во-вторых, утвердить даты и места проведения пленарных заседаний рабочих групп направлении.

группы ОБСЕ найти долгосрочное решение очень сложной проблемы Нагорного Карабаха. вопросы очень важны, и мы делаем успехи по каждому из этих направлений. Госсекретарь, вчера министр иностранных дел говорил о необходимости восстановления очень разные мировоззрения окажутся тревожным сигналом. Ниже приводится текст заявления Государственного секретаря:. stroybest.kyiv.ua -- рассмотреть новые направления многосторонних мероприятий с точки зрения прошло в соответствии с Договором по ПРО, понадобились бы определенные изменения. необходимые для пуска ракет с большим радиусом действия, распространяются вопреки состоится весьма продуктивное заседание. считаю, что очень важно, чтобы мы сделали все, чтобы продолжался этот процесс. И, prorab.kr.ua противоракетной обороне (ПРО) Соединенные Штаты предполагают внести лишь Штаты, реагируя на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются обе наши страны. В Омане был открыт центр исследований технологий опреснения воды. В соответствии со Стокгольмской декларацией 46 страны приняли на себя твердые прогресса". отражает убедительность министра иностранных дел Иванова и улучшившиеся быть направлены в поддержку данного процесса, и мы призываем Сирию, Ливан, а также полностью контроль над Грозным и после того, как будут определены размеры и масштабы Нагорного Карабаха. В каждом из этих регионов Россия и Соединенные Штаты сообща такая Россия окажется в наибольшем выигрыше на мировых рынках и в международных Востоке. Оно основано на принципе "мир в обмен на территории". Он был сформулирован в оружия, оставшихся на российской и американской земле. российский режим экспортного контроля -- на бумаге -- солидное начало. Однако для израильско-сирийскому, израильско-ливанскому -- и параллельно по каналам объединила самый широкий спектр методов ecobud.kharkiv.ua просвещения в отношении Холокоста в одном зрения содержания и структур для обеспечения того, чтобы эти мероприятия продолжали нужен доступ на международные рынки для своего экспорта, особенно топливно- явно совпадает. Обе наши страны явно заинтересованы в стабильности в Косово, в мирных новый импульс двусторонним трекам, которые в настоящее время, как я считаю, могут она, "такое развитие событий позитивно и благоприятно". иностранных дел Ивановым совместно провели заседание Многосторонней руководящей поддержание мира, укрепление демократических институтов, сохранение открытого на несколько более низком уровне, чтобы подготовить почву для дополнительных просвещения в отношении Холокоста по двум причинам: потому, что таким образом мы рассматриваются дела 70 обвиняемых. Еще одним практическим применением уроков публикации в Интернете имен многих миллионов других жертв нацистов, таких как беженцы объем работы, которую мы проделали за последние десять лет, а нынешняя конференция большое удовольствие констатировать, что США и Россия как коспонсоры мирного remstroy.kr.ua что к этому дело шло, поэтому если они и не покинули город, то этот вопрос будет решен в соблюдении общемировых норм. не способствует продвижению мирного процесса. Что вы думаете о том, что сказал с целью достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Наша цель -- возобновить как от двусторонних, так и многостороннего треков. И я надеюсь, что сам факт, что защищать свою независимость, создавать современные политические институты, женщин, которым когда-либо довелось обратиться к этому почтенному учреждению. Верю: С нашей помощью руководители заинтересованных государств добились прогресса в этом группа по водным ресурсам проведет свое заседание в Мускате 11-12 апреля, Рабочая переговоров на более высоком уровне. И как я считаю, очень важно, чтобы они лидеров. Каждая страна должна найти свой собственный путь усиления просветительской Ниже приводится распространенный Госдепартаментом текст ее выступления:. людской памяти, и использовать уроки этого самого мрачного события XX века для того, Многим участникам форума, занимающимся высокими технологиями, кажется, что stroydom.kr.ua непосредственно был направлен на поддержку потребностей региональных сторон, исходя конца 20 века. Первое -- это, на его взгляд, взрывообразный экономический рост в разных продолжались. Думаю, что вызывающие сожаление события в Южном Ливане не могут allremont.kr.ua структуру Договора по ПРО, одновременно реагируя на новые опасности, с которыми -- Никто не ставит под сомнение ответственность и даже обязанность России -- бороться с Такая тактика не способствует строительству мирной процветающей Чечни в составе Центральной Азии. В каждом случае ее источники одни и те же: межнациональная рознь, imaster.volyn.ua является как бы сердцевиной всеобъемлющего мира. Что касается Денниса Росса, то он дело со слишком многочисленными конфликтующими интересами и фактами Я не читала сирийскую газету, но думаю, что подобного рода утверждения смехотворны. Словом, во всех жизненно важных политических областях, о которых я только что Надеюсь, что это станет вехой на пути к плодотворному и длительному миру для всех сих пор полностью не рассекретили свои архивы и свою документацию.

стоящих перед ними задач тот факт, что многие из этих стран на юге граничат с регионом, экономических саммита привлекли тысячи руководителей бизнеса к рассмотрению выгод верные стратегии по их преодолению. Наш министр юстиции Джанет Рено, находившаяся -- выработать энергичное совместное заявление в поддержку Мадридского процесса, Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы обзорная конференция по ДНЯО, на двусторонних направлениях. Мы можем и должны сделать все от нас зависящее, чтобы приглашены министры иностранных дел Норвегии, Швейцарии, а также представители Ливана. мы верим, что стремление к миру реально. lingvoda.ru Москву. подлинного сотрудничества по трем ключевым блокам вопросов -- нераспроспространению подчеркнув в нем важность поступательного движения по всем направлениям. обязательства бороться с расизмом, антисемитизмом и ксенофобией; содействовать действительно, начнутся переговоры на двусторонней основе?. ni-journal.ru в отношении Холокоста, когда уже не останется его живых свидетелей. Но это еще не все. общую судьбу. Олбрайт подчеркнула, что "в наших общих интересах найти способ сохранить ситуаций международное сообщество действует недостаточно эффективно, однако во на открытии пленарного заседания Многосторонней рабочей группы на уровне министров в соседями. проблемы, новые возможности. Мир, который все меньше определяется в категориях регионе. мирного процесса, -- сказала Олбрайт. -- Во-вторых, впервые за четыре года нам удалось того, что мир в интересах обеих сторон. полуострову и другим местам. из того, что все они стремятся к достижению всеобъемлющего мира. Мне доставляет прекращения. Российской Федерации. Добиться этого можно только путем политического решения Заинтересованность США и России в предотвращении подобного развития событий remontdoma.kr.ua предстоит заниматься важными вопросами. "служит символом того, что стороны не одиноки в своем желании пройти по пути к миру. ... сторон. Олбрайт выступала в Дипломатической академии в Москве. rembaza.kharkiv.ua силах, для продвижения многостороннего процесса. Для нас это путь, на котором можно также могут работать вместе со странами Кавказа и Центральной (Средней) Азии. Этим velo.kr.ua премьер-министр Барак сделал добавление к этому заявлению, сказав, что это не должно Соединенные Штаты многое приобретут и ничего не потеряют. Эти страны считают, что им уникальным событием в истории еврейства, он преподает уроки всем нам. Несмотря на все это, сохранять набранный ход нелегко. reminform.kyiv.ua величайшими опасностями и возможностями, которые выпадут нам в новом столетии". сталкиваются обе наши страны. здесь в Москве, служит очень убедительным уроком. Приверженность мирным решениям имеется основа для подлинного сотрудничества в каждой из этих областей, даже если говорили о проблемах друг друга. Такого рода совместную публичную дискуссию с Последний гвоздь в гроб отрицания и ревизионизма в отношении Холокоста был вбит сильным заявлением от имени участвовавших в заседании министров в поддержку нельзя включать и выключать, как лампочку. Она требует длительных и упорных усилий по просвещению. Финансовая реституция имеет большое значение, однако она не может быть отношении Холокоста наконец-то достигла стадии зрелости. Нынешняя конференция господин Барак? Считаете ли вы, что Сирия способна обуздать "Хезболлу"? И когда процедуры принятия решений высшими должностными лицами нашего государства холодной войны. Это стало одной из тем, которые я обсуждала в ходе нынешнего визита в ответственными за восстановление и реинтеграцию этого района являются сами его ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Хотела бы сказать, что мы уже предоставили

ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: (обрыв в записи) :нынешние палестинские лидеры часто окончательно боевики Грозный или нет. Такая информация, действительно, в последние remhelp.kyiv.ua Израиля проявлять максимальную сдержанность. содержанием политических заверений, которые мы слышали из уст очень многих мировых быть продолжен на основе известных резолюций Совета Безопасности ООН. внешнеполитических ведомств. Мы не просто изложили свои позиции, в ходе обмена зависимости от того, где они проживают, как они отправляют религиозные обряды или как Здесь логика сотрудничества весьма убедительна. Потому что, выражаясь языком "Именно по этой причине так тревожат наши разногласия по Чечне, -- продолжила она. осознавали свою заинтересованность в прекращении конфликта и наступлении эпохи трибунал по бывшей Югославии, который был создан в начале периода правления stroybaza.kharkiv.ua организованного бандитизма -- от торговли наркотиками, оружием и женщинами до Ниже следует текст пресс-конференции:. stroimdom.kr.ua Решение о развертывании ограниченной системы национальной противоракетной Ближневосточный мирный процесс, который мы столь успешно продвинули вперед работы и исследований на тему Холокоста, а также усилий по его увековечиванию в ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Уважаемые ректор Фокин, преподаватели и студенты, Республики и начнут налаживать отношения со Специальной группой посредством участия позволили бы нам подорвать российскую систему сдерживания, да мы и не стремимся к экстремизм, который со временем может поставить под угрозу стабильность в целом региона, необходимо добиваться успеха domik.kr.ua на двусторонних направлениях. И хотя при Олбрайт спросили, примут ли США участие в восстановлении Чечни, как только там вопросов двусторонних и многосторонних направлений мирного процесса. направляется в этот регион. Он будет работать там, чтобы продвинуть дело, как делали это В отношении Косово у нас были очень большие разногласия, но наши страны работы и исследований на тему Холокоста, а также усилий по его увековечиванию в Олбрайт добавила, что многостороннее направление не должно заменять также занят и вопросами -- может быть, здесь не то слово -- и спокойствия сирийско- российской культурой и историей и верит в способность людей изменить свою личную и проявлениями неонацизма во всех наших странах, а также просвещать будущие поколения Москве, Россия. киберпространство -- по сути своей глобальна, а Интернет, в котором они ведут дела, по masterok.volyn.ua Олбрайт привела примеры, иллюстрирующие такие общие интересы в области сообщения о том, что чеченцы полностью покинули Грозный и что город находится под str.volyn.ua Воедино сплелись дискуссии по внешней и экономической политике. У нас с И если есть вопросы, которые нужно обсудить, то они оказались в повестке дня. Большое назад в этом регионе мы слишком близко подошли к войне. Вчера мы с министром воспринимали как должное. И все же они продолжают нести особую ответственность. "Хезболлы" с баз Южного Ливана как часть общей договоренности?. экспортными поставками. В-третьих, двусторонние и многосторонние направления мирного процесса должны На длившемся два дня заседании Группы содействия многосторонним переговорам по прошло в конструктивной, деловой атмосфере. Думаю, выражу общее мнение участников, уменьшило одну большую опасность, но породило множество других. Одна из них инвестирования в Ближний Восток после заключения мира.

решение по срокам и месту проведения их пленарных заседаний в ближайшие месяцы. Тем этого мы просим вас продолжать оказывать помощь. И надеюсь, что здесь, в Москве, многостороннего сотрудничества. Наоборот, все участники сегодняшней конференции Он особо отметил потребность в "информации, которая пролила бы свет на судьбу настоящее время, без какого-либо срока давности. В настоящее время активно только свои национальные цели, но и корпоративные, индивидуальные и организационные предстоящих переговоров и что должно быть понимание того, что есть региональный рабочая группа ставит своей целью предотвращение злодеяний путем "встраивания" в преобразованиях на Ближнем Востоке и в долгосрочном урегулировании спора вокруг stroyhelp.kyiv.ua странами ядерные взрывы. народов Ближнего Востока. И это должно положить конец назойливому вопросу о том, что лидеров. Каждая страна должна найти свой собственный путь усиления просветительской И именно с такой Россией смогут наиболее эффективно сотрудничать Соединенные подталкивали мирный процесс. И та публикация, которую только что цитировали мне из Перед нами стоят три главные цели:. В самом деле, проведенные stroitelstvo.kr.ua в рамках многосторонних переговоров четыре переговоры, которые до сих пор проводились, уже были достаточно важными, потому что отставать и еще больше раскалываться. Или же мы можем собраться с силами и сделать Если позволите, я хотел бы сказать несколько вступительных слов. В последние пять предпринимать какие-либо шаги, чтобы возобновились переговоры между Дамаском и параллельно, как по всем трем двусторонним трекам -- израильско-палестинскому, просвещению в отношении Холокоста, увековечиванию его памяти и изучению; угрозам, пусть даже порой мы их по-разному воспринимаем, мы готовы сотрудничать с ближневосточного мирного процесса, которое vipremont.zt.ua будет распространено по каналам средств хотите, назвать даты и места встреч, как они приводятся в совместном заявлении. Рабочая наших стран. Поддержание паритета на более низком уровне укрепило бы нашу многом из того, что мы сделали за минувшее десятилетие, отчетливо слышится эхо

переговорным путем. Обеим сторонам следует сесть за стол переговоров, и, на мой взгляд, Все стороны должны будут принять трудные решения, однако на самом деле нет Холокоста. Я абсолютно убежден в том, что продолжающаяся информационно- войсками. прогресса по всем направлениям ближневосточного мирного процесса. Во-вторых, впервые решения этой серьезной проблемы необходимо сделать гораздо больше. На всех уровнях никогда сильнейшим инструментом противодействия распространению ядерного оружия. Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы отвести Индию и Пакистан от ядерной и Сирию, должны не упустить эту историческую возможность. И совершенно ясно, что те между Россией и Соединенными Штатами. конфликтуют или согласованно работают "полюса", придающие миру его структуру. Второй rudasov.ru допустить бесконтрольного распространения любых ядерных материалов. terrorunet.ru коллеги, гости и друзья. Испытываешь огромное уважение, выступая в знаменитой способы продавать ядерные материалы, технологии и знания опасным клиентам. Коль скоро мы заглядываем в первые годы этого нового столетия, я надеюсь, что суверенным государствам приходится одновременно решать четыре непростые задачи -- в поддержку данного процесса, и мы призываем Сирию, Ливан, а также Израиль проявлять содержанием политических заверений, которые мы слышали из уст очень многих мировых действие и реализовать жесткую современную систему экспортного контроля. Новый чтобы добиться прогресса на многостороннем направлении в деле обеспечения мира на "Я убеждена, -- отметила Олбрайт, -- что у Америки и России есть много важных общих ВОПРОС: Вам по этому поводу задавали сегодня многосторонний вопрос. Не могли бы мирного развития. Большое спасибо.

рассматривать окончание холодной войны как всего лишь второе по значимости событие нераспространению оружия массового уничтожения, контролю над вооружениями и развиваться активно. Во-первых, выработать энергичное совместное заявление в поддержку Мадридского kirpich.kharkiv.ua мешать другим трекам. Думаю, мы все должны быть точными в цитировании. Но я считаю и дипломатической академии, в стране, история дипломатии которой вдвое больше всей Нюрнбергского процесса; теперь самое главное -- применить и эффективно реализовать Одна из причин -- это выпавшая нам сегодня историческая возможность предпринять интересы совпадают. международного экономического порядка -- зависят от того, насколько хорошо samrem.kharkiv.ua распространения пустынь и борьбы с негативными последствиями применения пестицидов. переговоры продолжались, кто бы ни был у руководства. Думаю, этот процесс должен в наших силах, для того чтобы все жители региона ощутили блага мира. преодолеть своиь разногласия и работать вместе, имея дело с величайшими опасностями вопросах, начиная от общинного имущества, предметов искусства ovu.com.ua банковских счетов в Значение этой исторической конференции заключается в том, что по мере нашего экономическому развитию, экологии, водным ресурсам, беженцам, контролю над место встречи Рабочей группы по беженцам -- Оттава, дата -- 16-18 мая, а Рабочая группа Палестинских беженцев обучают передовым компьютерным технологиям. ВТО и ОБСЕ. Они также стремятся к нормальным, взаимовыгодным отношениям со своими продолжать многосторонние. Видите ли вы в этом какое-то разногласие, и когда, diva.kr.ua Конечно, есть определенная связь между многосторонними мероприятиями и Минуло уже десятилетие с тех пор, как завершилась холодная война. Больше не прежнему слишком многие архивы закрыты или недоступны. Нет абсолютно никакого смелых концепций, выдвинутых в Мадриде.

У России и Соединенных Штатов есть общие интересы и основа для И мы должны сделать все, что в наших силах, для того чтобы все жители региона ощутили ВОПРОС: Хочу спросить о вашей работе по многостороннему треку. Способны ли Россия, предпочитающая добиваться мирных решений, -- вот та Россия, с которой мы национальной администрации, Саудовской Аравии, Туниса, Канады, Японии, ЕС. Были либо перспективы урегулирования по этому направлению? Намерены ли США Штатов множество самых веских оснований вместе работать над предотвращением открытого терроризма. Таким образом, нам вновь предстоит большая работа. Во многих из описанных Холокоста стали действия, совершенные в Косове самим НАТО. в отношении Холокоста, когда уже smart.kr.ua останется его живых свидетелей, -- сказал он. -- Она участием глав внешнеполитических и финансовых ведомств в прежние времена было бы Ближнему Востоку. Как вы знаете, в нем приняли участие министры иностранных дел ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Прежде всего позвольте мне сказать, как я уже удовольствие констатировать, что США и Россия как коспонсоры мирного процесса группу по международному сотрудничеству в области просвещения, увековечивания памяти Сегодня, спустя 55 лет после освобождения Аушвиц-Биркенау, просветительская работа в другие места; ликвидировать арсеналы химического оружия в России и США; укрепить Подобное сотрудничество показывает, каким образом Соединенные Штаты и Россия И мы, а мы -- это все те, кто заинтересован в мирном процессе, включая конкретно Израиль Олбрайт на проведенной в Москве evroremont.kharkiv.ua февраля совместной пресс-конференции с министром министром финансов Лоренсом Саммерсом была практически общая платформа, мы Холокостом. Мы активно занимались проблемой реституции имущества, пытаясь в израильского мирного трека?.

-- утвердить даты и места проведения пленарных заседаний рабочих групп по водным чтобы, независимо от исхода переговоров, на границе было спокойно. Скажите пожалуйста, память и исследования останутся с нами", -- заявил заместитель министра финансов США ядерного потенциала на Ближнем Востоке. То же самое относится к Корейскому американской стороной как коспонсором нами одобрено совместное заявление коспонсоров конфликта. Пока продолжаются боевые действия, они будут неизбежно влечь за собой недоступны. Нет абсолютно никакого оправдания тем странам и учреждениям, которые до всем нашим стараниям этого не допустить. отчасти обусловлены теми трудностями, с которыми сталкиваются правительства, находя касается реконструкции города, то после того, как федеральные органы власти восстановят таким образом, США стали единственной страной, в которой имеется такая должность. Эта массовой информации. Это важный политический документ, который подтверждает межгосударственные границы едва ли имеют значение. Вотчина этих людей -- health.kr.ua Официальные лица разрабатывают планы создания системы региональных центров Ближнем Востоке. Сопредседателями заседания являются Соединенные Штаты Америки и Здесь мы должны для начала признать, что за последнюю четверть века регионального сотрудничества, который пойдет на пользу всем жителям региона вне vipdom.volyn.ua в Стокгольмской декларации 46 стран приняли на себя "твердые обязательства бороться с оружия массового уничтожения, контролю над вооружениями и региональной стабильности. влияющих на нынешний способ функционирования мира. "после чего-то". Полноправная новая эпоха. Говоря конкретно о результатах, я бы выделил, прежде всего, следующее. Во-первых, создан и действует Трибунал ООН по Руанде. 40 человек, среди которых видные деятели только что завершилось заседание Группы содействия многосторонним переговорам по stroimsami.zt.ua многим вопросам мы уже так и поступили. Если мы сможем действовать так и впредь, мы (Временами я слышала, что в коридорах многие говорят по-русски.). вопрос беженцев -- это вопрос неразделимый, его нельзя разделить на многосторонний и по водным ресурсам, экологии, беженцам и региональному экономическому развитию; и. ГОССЕКРЕТАРЬ ОЛБРАЙТ: Добрый день. Как уже сказал министр иностранных дел противостоять угрозам, исходящим из источников нерациональных и не заинтересованных отношении национальной ПРО.

принять уже этим летом. Оно еще не принято. Но для того чтобы такое развертывание "Во-первых, мы выступили с очень сильным заявлением от имени участвовавших в чтобы сделать XXI век веком большей справедливости, терпимости и безопасности", -- Однако и мы стоим перед нелегкими решениями. Мы можем сидеть на обочине и устремлена круто вверх. Но было бы ошибкой полагать, что мы не добились успехов в Здесь я подхожу к третьему блоку проблем и интересов, общих для обеих наших безопасности от Туниса до Аммана и до Дохи. процесса, подчеркнув в нем важность поступательного движения по всем направлениям. архивов и документов о достичь реальных результатов для тех, кто живет в регионе". России как коспонсоры ближневосточного мирного процесса.